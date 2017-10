Elleve personer druknet i september

nyheter

Det er en økning på en person mer siden samme måned i fjor.

–Den dystre statistikken toppes av Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland, som alle har 10 drukninger så langt i 2017, opplyser pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Drukningene fant sted i Rogaland (3), Nordland (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal, Oppland, Nord-Trøndelag og Vest-Agder. Redningsselskapet opplyser at i et flertall av hendelsene i september er det antatt at det dreier seg om drukning, da de avdøde er funnet i vann.

Ingen druknet i forbindelse med bruk av båt i september.

– Det er positivt at færre drukner i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Forhåpentligvis ser vi etterhvert en god effekt av vestpåbudet som ble innført i 2015. Drukningstallene er likevel for høye. Kanskje burde flere som befinner seg i nærheten av sjøen eller bruker brygger og svaberg som fiskeplass, tenke egensikkerhet, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Til og med september 2017 har én person druknet i Troms. Det skjedde i juni, ifølge redningsselskapets statistikk.