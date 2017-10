Langsiktig satsing på reiselivsprofilering

nyheter

- Regjeringen følger Stortingsmeldingen og bekrefter en langsiktig satsing på reiselivsprofileringen. Dette budsjettet gir oss mulighet til å bygge videre på den positive reiselivsutviklingen i Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Økende interesse for Norge

Reiselivsnæringen kan se tilbake på nok en god sommersesong med en økning på en prosent i antall kommersielle gjestedøgn sammenlignet med rekordsommeren i 2016.

Sammenlignet med sommeren 2013, har antall utenlandske gjestedøgn økt med 37 prosent, noe som tilsvarer 1,65 millioner flere gjestedøgn.

- Vårt mål er at flere skal velge Norge som reisemål - hele året. Det krever at vi markedsfører en større bredde av det norske reiselivsproduktet både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter. For å kompensere for en økt moms på reiselivsproduktene, blir det enda viktigere å jakte de betalingsvillige segmentene som eksempelvis det internasjonale møte- og kongressmarkedet og arrangementer sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm

Samspill mellom kultur og reiseliv

Regjeringen har varslet at den vil utarbeide en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på å stimulere til økt kulturturisme i Norge. Det er satt av 2 millioner kroner til å etablere et forenklet klyngeprogram særlig rettet inn mot samspill mellom kultur og reiseliv i regi av Innovasjon Norge.

- Vi trenger å få opp flere klynger fra reiseliv og kreative næringer og det er flott å se at vi nå får muligheten til å se på en tilpassing som gjør at dette kan bli enklere i fremtiden, sier Holm

En bredere nasjonal merkevare

Hun mener Norge trenger en bredere nasjonal merkevare for å tiltrekke flere betalingsvillige turister gjennom hele året.

– Vi tror en slik satsing på å synliggjøre norske kulturopplevelser vil få flere til å se mot Norge fremover. Det er også gledelig å se at regjeringen også vil videreutvikle ordningen med Nasjonale Turiststier med til sammen 10,5 millioner kroner, en økning på 3 millioner fra 2017, sier Holm.

- Årets statsbudsjett gir oss mulighet til å videreutvikle reiselivssatsingen. Vi ønsker å jobbe enda mer målrettet og effektivt innenfor de rammer som nå er gitt oss for å løfte frem flere helårlige opplevelser i hele Norge som tiltrekker betalingsvillige turister, avslutter Holm.