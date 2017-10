4H blir hardest rammet

nyheter

4H er den organisasjonen som blir hardest rammet av dette kuttet som mister hele 7.171.000 kroner.

Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling der vi begge har fått mye igjen for samarbeidet.

4H fått støtte til å kunne ha ansatteressurser i alle landets fylker som legger til rette for barn og ungdoms deltagelse og engasjement.

Bekymret for fremtiden

- Dette kuttet gjør meg engstelig på vegne av fremtiden for landbruket og for den gode grasrotaktiviteten i 4H. Alle vi organisasjonene som er foreslått kuttet har en samfunnsoppgave som er å skape engasjement i befolkningen for sunn mat, norske næringer, miljø, landbruk og skognæringa, sier nestleder i 4H Troms, Laila Gamst.

Gjør det vanskeligere å inkludere barn og unge

- Regjeringa viser total mangel på forståelse av frivillige organisasjoner når de tror at en organisasjon blir mer fri og selvstendig av å få mindre statlige penger. Alternativet til statlig organisasjonsstøtte som blir gitt på bakgrunn av drift er tidkrevende sponsor- eller prosjektstøtte som krever gjenytelser ofte litt på siden av samfunnsoppdraget vårt, og dyrere aktiviteter og kontingent som gjør det enda vanskeligere å inkludere alle barn og unge, sier Inga Skavlan, organisasjonsrådgiver i 4H Troms