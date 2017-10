Pågrepet for ildspåsettelse

nyheter

Det var mellom Tromsø og Finnsnes at mannen tente ild i et toalett om bord i sørgående hurtigruteskip MS Lofoten søndag morgen.

- Mannen var meget beruset, og utgjorde et ordensproblem om bord. Det var papir inne på toalettet som ble antent. Ildspåsettelsen utløste sprinkleranlegget, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Troms politidistrikt til folkebladet.no.

Da alarmen gikk og mannskapet om bord oppdaget det som skjedde, tok de hånd om mannen og varslet politiet.

Pågrepet uten dramatikk

Politiet sto klar på kaia da hurtigruteskipet ankom Finnsnes klokka 04.45 søndag morgen.

- Mannen ble pågrepet uten dramatikk, og satt i arrest. Han vil bli avhørt utpå dagen. Vi vil etterforske saka videre med sikte på å finne motivet for handlinga. Det vet vi ikke ennå, sier Thomassen.

- Handlinga i seg selv var meget alvorlig på grunn av skadepotensialet, sier operasjonslederen.

- Uønsket hendelse

Overstyrmann Arnulf Aakerøy på MS Lofoten sier mannen i 50-årene kom ut av toalettet da mannskapet rykket ut til alarmen.

- Jeg vil ikke kalle det han gjorde for ildspåsettelse. Han hadde laget varme på et vis inne på toalettet. Til oss forklarte han at han gjorde dette for å utløse det automatiske sprinkleranlegget og tilkalle hjelp fordi han ikke fikk opp døra til toalettet. Men døra fungerer fint. Ingenting var antent eller skadet av inventaret på toalettet, sier Aakerøy.

- Hvordan oppførte mannen seg?

- Han oppførte seg forholdsvis bra ellers, bortsett fra hendelsen på toalettet.

- Hvordan ser du på denne hendelsen?

- Det er en uønsket hendelse å oppleve noe slikt under fart på natta. Men det gikk bra, og alt er nå helt normalt om bord, sier overstyrmann Arnulf Aakerøy.