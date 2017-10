Blir NAV-leder i den nye nordregionen

nyheter

Fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms blir regiondirektør i NAV Troms og Finnmark, mens fylkesdirektør i Finnmark Nina Haugen blir seniorrådgiver i NAV Troms der hun skal jobbe med regionaliseringen og andre utviklingsoppgaver.

Dette melder NAV i en pressemelding, onsdag morgen.

- Spennende og utfordrende

Grete Kristoffersen får ansvaret med å lede arbeidet for å slå sammen NAV Finnmark og NAV Troms til en ny felles region. Dette arbeidet vil formelt starte i løpet av første kvartal 2018, skriver NAV i meldingen.

Hun vil ha dette oppdraget kombinert med jobben som fylkesdirektør for NAV Troms. Når den nye regionen er etablert går hun over i stillingen som regiondirektør.

- Jeg ser frem til en svært spennende og utfordrende jobb med å utvikle en felles region for Troms og Finnmark. Jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige kolleger i Finnmark og Troms, om å levere gode NAV-tjenester til våre innbyggere, sier Grete Kristoffersen, ny regiondirektør i NAV Troms og Finnmark.

Har bred erfaring

Grete Kristoffersen har vært fylkesdirektør for NAV Troms siden mai i år. Før det var hun utviklingsdirektør i Bodø Kommune og direktør for Næringsforeningen i Tromsø-regionen. Hun har utdanning innen økonomi og administrasjon, statsvitenskap og strategisk ledelse.

- Jeg er glad for at Grete har påtatt seg dette viktige oppdraget. Med sin brede erfaring fra ulike lederjobber og god kjennskap til begge fylkene er jeg sikker på at det blir en bra løsning, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

Nina Haugen vil fortsette som fylkesdirektør i Finnmark frem til årsskiftet. Assisterende direktør Unni Irene Pedersen Stock vil fra årsskiftet og frem til den nye regionen er på plass - gå inn i stillingen som fungerende fylkesdirektør i Finnmark.