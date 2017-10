Ny daglig leder i Riddu Riđđu Festivála

nyheter

Den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu har fått ny daglig leder. Det er Magne Harald Wilhelmsen, som de siste tre årene har jobbet som økonomi- og administrasjonsansvarlig i samme festival.

Wilhelmsen tar over rollen etter Karoline Trollvik, som nå går over i en kunstnerisk ledende stilling samtidig som hun fortsetter som festivalsjef.

Magne Harald Wilhelmsen har økonomisk/administrativ utdannelse og lærerutdannelse innenfor økonomiske fag og har tidligere jobbet som lærer i videregående skole. Han er autorisert regnskapsfører og fem år som daglig leder ved LHL-klinikkene Skibotn.

- Gjennom 25 år har Riddu Riđđu vokst og utviklet seg til en etablert organisasjon med flere ansatte. Nå var tiden inne for å ta grep, for å skape større rom for kunstnerisk utvikling, og samtidig sikre stabilitet i administrasjonen. Vårt mål er at Riddu Riđđu skal være den viktigste urfolksfestivalen, og slik vil festivalsjef, som kunstnerisk leder, kunne løfte festivalen lenger ut i verden, og bringe impulser med hjem, mens daglig leder ivaretar organisasjonen på hjemmebane. Dette er spennende og vi er svært fornøyde med laget som skal ta festivalen inn i 2018, sier styreleder i Riddu Riđđu Festivála AS, Christina Henriksen.