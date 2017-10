Vil ha de eldre med i den digitale utviklingen

nyheter

Ungdomsrådet, lærlinger på IKT og ordføreren i Kvænangen har gått sammen og skal nå arrangere datakurs for eldre. Ordfører Eirik Losnegaard Mevik gleder seg til kurset.

- Dette blir veldig bra. Datamaskinen og internett er kommet for å bli. Jeg ser fram til en trivelig kveld sammen med unge og eldre i Kvænangen, opplyser ordføreren i en e-post.

Kurset skal holdes i kommunestyresalen tirsdag 31. oktober. I løpet av dagen får kursdeltakerne en innføring i bruk av e-post, sosiale medier, deler av microsoft Office, Altinn og nettbank. Også andre nyttige nettsider vil deltakerne få tips om.

- Jeg gleder meg stort at hele ungdomsrådet stiller opp for å lære de godt voksne. Vi må sørge for at alle også eldre henger med på utviklinga, sier ordføreren.

De som ønsker å delta bes ta kontakt med servicekontoret i kommunen.