Mener storfylket åpner nye muligheter

Han har sterke aner fra Nord-Troms og er gift med en dame fra Lyngen kommune, kommer det fram i pressemeldingen.

Mikalsen er opptatt av regionformen, og hvordan Troms og Finnmark bør innrette seg i en ny storregion. Han mener at storfylket vil åpne en rekke nye muligheter i forhold til samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms og Alta kommune. Da peker han spesielt på samferdsel, næringspolitikk og sykehus/helse.

– En utbygging av sykehustjenestene i Alta kan bli et tilbud også for befolkningen i Nord-Troms, særlig når E6 over Kvænangsfjellet er utbedret, skriver han.

Mikalsen driver et regnskapskontor i Alta.