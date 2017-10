40 år etter debuten vurderer han nå sin politiske framtid

nyheter

Kystpartiet gjorde et dårlig stortingsvalg i september og partiets eneste gjenværende kommunestyrerepresentant, Kurt Michalsen, konstaterer at partiet er nærmest utradert – både regionalt og nasjonalt.

– Ja, slik som det har blitt så er det vel lite sannsynlig at man stiller liste til neste valg. Det var egentlig tilfeldigheter at jeg havnet i Kystpartiet i det hele tatt og nå er jeg alene tilbake i kommunestyret. De som var drivkreftene i Kystpartiet i Skjervøy er jo tilbake i KrF, sier Michalsen, og tenker blant annet på sittende ordfører Ørjan Albrigtsen.

Bidro ikke

Michalsen legger ikke skjul på at han er skuffet over valgkampen til partiet hans – en valgkamp som kulminerte med 2.467 stemmer på landsbasis, Færre enn både Piratpartiet og Alliansen.

– Hvor var egentlig Kystpartiet i valgkampen? Men jeg bidro ingenting selv heller. Dette var ikke min valgkamp og jeg hadde heller ingen tro på at Kystpartiet skulle få inn noen på tinget verken fra Troms eller fra andre steder.

Men det er ikke aktuelt for Michalsen å legge inn årene med én gang i Kystpartiet.

– Nei, jeg er ikke en partipolitiker som sådan, så det som skjer i Kystpartiet bekymrer meg ikke på kort sikt. Jeg er kommunepolitiker og er opptatt av det som skjer i Skjervøy kommune. Jeg er valgt inn på et program og det står jeg på ut valgperioden, selv om jeg er «den siste mohikaner», humrer Michalsen.

Betenkt

Kurt Michalsen kom inn i kommunepolitikken på slutten av 70-tallet, da i Venstre – samme parti som faren Terje Michalsen tilhørte. Kurt gikk etter hvert over i Ap og var varaordfører for partiet i perioden 1995–1999. I 2010 ble han spurt om å stå på liste for Kystpartiet, noe han takket ja til.

Han er imidlertid ikke sikker på at han er kommunepolitiker etter valget i 2019. Det er det flere grunner til, men én av dem er en frustrasjon over en del saker som har skapt mye støy i Skjervøy – sist brøyteanbudssaken.

– Ja, jeg er litt betenkt over det som har skjedd i Skjervøy, fordi administrasjonen ikke har gjort ting på rett måte, sier Michalsen, og utdyper:

– De har nok hatt rådgivere som har gitt dårlige råd og vi som sitter i posisjon har følt oss nærmest forpliktet til å følge de rådene vi får. Man har jo ansvaret, men når man har stilt spørsmål internt og fått beroligende råd, så følger man det lojalt. Da blir man frustrert når det man var bekymret for likevel skjer, sier Michalsen.

For dårlig jobb?

Han er klar på at ansvaret ligger hos Rådmannen, men fritar ikke politikerne av den grunn.

– Kanskje har ikke administrasjonen nok ressurser? Kanskje har vi politikere gjort en for dårlig jobb og ikke gitt de som gir oss rådene de beste verktøyene? Da kjenner jeg på en avmakt og jeg tenker at enten må man gå tøffere inn og ta mer ansvar, eller så er det kanskje like greit å slippe noen andre til. Jeg må i alle fall gå noen ordentlige runder med meg selv hvis jeg skal stå på noen liste i 2019, sier Kurt Michalsen.