Har stanset arbeidet i Maursundtunnelen

nyheter

Arbeidet med å sikre Maursundtunnelen mot vann og frost er stoppet, og vil bli forsinket.

Se ned for takplater i Maursundtunnelen En plate har løsnet og fallt ned på veien.

Fredag er vegvesenet på befaring i tunnelen for å vurdere skadene på de nye platene, og gjøre en vurdering på hvor mye forsinket arbeidet kan bli.

- Sikkerheten for trafikantene må alltid komme først, spesielt i et så viktig arbeid som å gjøre tunnelen brannsikker, sier Knut Øvervoll, som er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet med å sikre Maursundtunnelen på fylkesvei 866 mellom Langslett og Skjervøy startet i sommer. Metallplatene fra 1991 hadde begynt å løsne og utgjorde en umiddelbar fare for trafikken gjennom tunnelen, og derfor er disse platene erstattet med nye isolasjonsplater.

Ukjent omfang på skadene

Det eneste som gjensto denne uka er å sprute et lag betong utenpå de isolasjonsplatene, slik at de blir brannsikre. Men når entreprenøren skulle starte dette arbeidet, oppdaget de at platene var skadet, trolig da de ble overflatebehandlet med med vanntrykk for å gi heft for betongen.

- Det er for tidlig å si noe om hvor mye arbeid som skal til for å rette i skadene. Derfor vet vi heller ikke nå hvor mye forsinket prosjektet blir og om det medfører ekstra kostnader, sier Øvervoll.