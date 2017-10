Line Miriam Sandberg blir statssekretær

nyheter

Fredag ble det kjent at Line Miriam Sandberg (Frp) tar over som statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Først og fremst er jeg veldig ydmyk og takknmelig for å bli vist en sånn tillit, sier Sandberg til iTromsø.

– Tidenes beste helseminister

Hun forteller at hun gleder seg til å jobbe sammen med Bent Høie.

– Høie er etter min mening landets beste helseminister gjennom tidene, så jeg gleder meg veldig til å jobbe med ham. Han har levert godt innenfor helsepolitikken, og det er få ministre som har sittet like lenge som ham.

Hennes ansvarsområde blir primærhelsetjenesten, og da spesielt eldreomsorg.

– Jeg har vært i politikken i mange år nå, så jeg gleder meg veldig og tror dette blir en spennende utfordring. Jeg har sittet 11 år i Helse Nord-styret og jeg har vært elder for helse- og omsorgsutvalget i kommunen. Jeg har mye med meg og mye igjen å lære, sier Sandberg.

– Dyktig politiker

Partileder Siv Jensen hadde dette å si til Aftenposten da saken ble kjent.

– Frp har mange dyktige politikere og Line Miriam Sandberg er blant dem. Hun kjenner fagfeltet godt, og har lang politisk erfaring, blant annet som fylkesråd for næring, kultur og helse.