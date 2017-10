I dag åpner FlyViking ny rute fra Tromsø

nyheter

Den nye ruta blir den 24. til det nyoppstartede flyselskapet til Ola Giæver som hadde sin første flyging tidligere i år. Nå åpner de enda en ny rute som skal gå mellom Tromsø, Vadsø og Kirkenes.

– Det har vært et ønske fra både næringsliv og politisk ledelse i Øst-Finnmark at vi skal tilby konkurranse og billigere billetter. Dette prøver vi å imøtegå nå med å åpne denne nye ruta. Så få vi håpe at de ønsker å bruke oss og ser verdien i å få konkurranse, sier administrerende direktør, Heine Richardsen, til iTromsø.

Flyet fra Tromsø til Vadsø vil gå en gang om dagen alle hverdager.

Ola Giæver vil være pilot på den første flygingen mandag ettermiddag.

– Han skal være med å markere åpningen. Vi synes det er artig å bruke gründeren på de første flygingene, sier Richardsen.

– Med fullsatt passasjerliste til Kirkenes lander flyet i Vadsø i henhold til ruteplan for en offisiell velkomst før det fly videre til Kirkenes, sier Ola Giæver i en pressemelding.

Richardsen sier det ferske flyselskapet har planer om flere nye ruter fremover, men ønsker ikke å røpe hvor disse skal gå.

– Det kan jeg ikke si noe om, men vi jobber med forskjellige plasser i Norge.