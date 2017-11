Ingenting vedtatt på historisk møte mellom Troms og Finnmark

nyheter

Det var knyttet stor spenning til hvordan møte i Kirkenes skulle bli gjennomført, og hva som potensielt kunne blitt vedtatt, skriver NRK.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg trodde det skulle være polsk riksdag, men det har vært en veldig fin dag og det har kommet mange gode argumenter det er verdt å tenke over, sa fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, etter at møtet ble avsluttet.

Hun får støtte av kollegaen sin i Troms.

– Et flott møte med mange saklige innspill. Det har vært en fin dag, sier fylkesrådslederen i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

Til sammen har det kommet inn hele 34 forslag på alt fra hva regionen skal hete til hvilke funksjoner regionen skal ha framover.

Ingen av forslagene ble stemt over, men det ble bestemt at forslagene oversendes til et forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med sammenslåingen.

