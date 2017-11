nyheter

Torsdag og natt til fredag er det ventet kraftig vind og sterke vindkast i Nord-Troms. Det er sendt ut OBS-varsel for både vanskelige kjøreforhold og kraftig vind. Meteorologisk Institutt ber folk sikre løse gjenstander og vurdere andre tiltak i forhold til at takstein og takplater kan blåse av hus og bygninger. Det er stor fare for innstillinger av båter, flyavganger og annen transport, samt stenging av broer. Samtidig gjelder fortsatt OBS-varselet for vanskelige kjøreforhold, på grunn av sterk vind og nedbør.

Vinden vil øke på fra rundt klokken 15:00. Blant annet på Skjervøy er det meldt liten storm.

– Stormen er nå på vei mot kysten og treffer særlig mot Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Den sterkeste vinden kommer i kveld, sier vakthavende meteorolog Sevim Muller ved Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Hurtigbåten innstilles på grunn av uvær Hurtigbåten fra Tromsø med ruteavgang klokken 16:00 til Skjervøy kanselleres.

Merkes også på innlandet

Vinden vil komme fra sørvest før det går over til vestlig vindretning.

– Folk må også være oppmerksom på det blir perioder med veldig kraftige vindkast og vind, og de kan slå ned i bakken også i indre strøk. Da må en passe på å rydde sammen ting slik at det ikke blir tatt av vinden. Og en må regne med at fly, båt og bruer kan bli stengt, sier hun.

– Det blir vanskelige kjøreforhold fordi det kan komme regn på kald veibane. Både til fots, bil og andre framkomstmiddel, må en ta hensyn til forholdene.

Nytt kulingvarsel

Fredagsmorgen skal vinden roe seg, men det kan blåse opptil stiv kuling fredagskveld. Da er det særlig kysten som kan merke det.

– Vinden minker fredagsmorgen, men så kan det bli kuling fredagskveld. Da blir ikke vinden like heftig, men det kan bli sørvestlig stiv kuling, særlig på kysten.

– Det er en liten sjanse for at det blåser opp til sterk kuling natt til lørdag og lørdagsmorgen, men så vil vinden minke til bris, legger hun til.

Det er ventet nedbør fredag, men det er fortsatt usikkert om det bli sludd, snø eller regn.

– Jeg tror nok at det blir regn flere steder. Lørdag blir det enda mildere og da kommer det regn under 300-400 meter. Søndag er det ventet lite vind, men fortsatt spredte regnbyger og snø i fjellene, sier Muller.