11 mistet livet på veiene i oktober

nyheter

I oktober omkom 11 mennesker i trafikken. Det er like mange som samme periode i fjor. Blant de omkomne er det 4 kvinner og 7 menn.

Trygg Trafikk oppfordrer norske sjåfører til å være varsomme i tiden vi nå går inn i.

Bruk vinterdekk

Det er snø og glatte veier flere steder i landet. Fremdeles venter mange for lenge med å skifte til vinterdekk.

– Mange ulykker vinterstid skjer med biler som har sommerdekk eller for dårlige vinterdekk. Uten skikkelige vinterdekk er du mer utsatt for en alvorlig ulykke. Du trenger vinterdekk selv om du bor i mildt kystklima, kjører mest på hovedveier eller veier som saltes ofte, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Vinterdekkene bør ha minst 3 millimeter mønsterdybde og heller ikke være for slitt slik at du får dårlig veigrep.

Demp farten og følg med

Direktøren mener at det er mer enn dekkskifte å ha i tankene når vinteren kommer. Ansvaret ligger i hendene til den enkelte bilist.

– De fleste ulykker skyldes sjåføren. Å tilpasse farten til føret er alfa og omega for vinterkjøring. Det dreier seg særlig om lavere fart inn mot svinger og kurver, og å ha god avstand til både fotgjengere, syklister og andre biler. Bremselengden på glatte veier kan være fire ganger lenger enn på tørr asfalt, forklarer Johansen.

Advarer mot frontulykker

Det meste av veinettet i Norge har ikke midtdeler. Dårlig føre, snø, slaps og glatt vei øker faren for å komme over i galt kjørefelt. Bilen kan i verste fall miste veigrepet og gå rundt om sjåføren ikke klarer å følge det oppkjørte sporet. Det kan hende hvem som helst, deg også. Sørg derfor at farten er lav nok til at du rekker å reagere.