Lavtrykkene står i kø over Nord-Troms

nyheter

Mandag formiddag setter et lavtrykk med senter over nordlige deler av Finland og Sverige, sin demper på været i Nord-Troms. Lavtrykket gir stortsett vind fra øst og nordøst, opp i liten -og stiv kuling langs kysten. Dette forteller vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Ola Mellem.

- Det blir perioder med regn, samt snø og sludd på indre og i høyere strøk. Temperaturen mandag vil være i nærheten av null grader, avhengig av hvor man befinner seg.

Lettere vær tirsdag og tordag

Tirsdag flytter lavtrykket seg lengre nord, og det blir forbigående lettere vær.

- Det blir mindre vind, og for det meste oppholdsvær med sørøst bris om kvelden, sier Mellem.

Onsdag melder et nytt nedbørsfelt sin ankomst.

- Det blir litt nedbør, med noe variert nedbørsform siden temperaturen ikke går så mye over null grader. Vinden vil komme fra sør eller sørøst, med mulighet for vind opp i liten kuling.

På torsdag venter Vervarslinga for Nord-Norge et nytt mulig værvindu. Men om det blir oppholdsvær på starten av dagen, er det igjen ventet nedbør fra fredag av.

Nytt lavtrykk mot helga

- Det ser ut til at det beveger seg oppover enda et lavtrykk som gir både nedbør og vind opp i kuling fra fredag. Helgeværet ser per nå ser heller ikke spesielt bra ut, da lavtrykket blir liggende i området. Det er mulig det blir noe kjøligere, og da kommer nedbøren som sludd eller snø.