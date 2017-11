– Vi må ta tak i de økte kjønnsforskjellene

nyheter

Den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) har undersøkt 14-åringers kunnskap om og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål.

Og det viser seg at 14-åringer i Norge kan mye om demokrati. Sammenliknet internasjonalt scorer norske elever høyt i denne undersøkelsen. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vi er glade for å se at norske elever har høy kunnskap om demokrati, og at dette har økt siden 2009. Over halvparten av norske 14-åringer er nå på det øverste kunnskapsnivået og dette er langt over det internasjonale snittet, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug.

Svakest i Norden

Sett i forhold til de andre nordiske landene er Norge derimot svakest. Likevel, etter Sverige er Norge det med mest fremgang. Ifølge kunnskapsdepartementet er det mye som tyder på at skolen er en spesielt viktig demokratisk arena for norske elever.

– Denne undersøkelsen viser at skolene jobber godt med å inkludere demokrati og medborgerskap i undervisningen. Skolen skal bidra til at elevene blir aktive samfunnsborgere, og det er ingen liten oppgave, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Større gap mellom gutter og jenter

Ser man på forskjellene mellom gutter og jenter, ser man at den har økt, både når det gjelder kunnskap og engasjement. Dette viser de norske resultatene i ICCS Unge medborgere. Selv om alle elever ser ut til å ha økt forståelse, har jentene økt sitt forsprang, slik at kunnskapsgapet mellom jenter og gutter har økt. Jenter har mer positive holdninger til politikk, demokrati og medborgerskap, i tillegg til at flere jenter enn gutter deltar i demokrati -og medborgerskapsrelaterte aktiviter.

– Jeg er bekymret over at vi ser økende kjønnsforskjeller når det gjelder elevenes demokratiforståelse. Vi ser en tendens til økende kjønnsforskjeller på flere områder i skolen, og det er bakgrunnen for at regjeringen har satt ned et utvalg som skal se nærmere på akkurat denne problematikken, sier Asheim.

Fremgang for minoritetsspråklige

Undersøkelsen tar også for seg om minoritetsspråklig bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå har betydning for deres demokratiforståelse. Her viser det seg at elever med foreldre uten høyere utdanning har svakere kunnskap om demokrati enn elever som har foreldre med høyere utdanning. Det samme gjelder for elever fra minoritetsspråklige familier.

– Elever fra minoritetsspråklige familier har hatt langt større fremgang når det gjelder demokratikunnskaper enn andre elever. Det er veldig bra, og viser at vi er på rett vei når det gjelder å utjevne sosiale forskjeller i skolen, sier kunnskapsministeren.

Den internasjonale undersøkelsen viser også at norske 14-åringer i dag er mer pliktorienterte. Tilliten til sentrale samfunnsinstitusjoner har økt.

Her kan du lese de norske resultatene i ICCS.

Her kan du lese den internasjonale rapporten.