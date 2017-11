- Håper samekonferansen kan være en viktig møteplass

nyheter

Konferansen i Tromsø 30. november skal ifølge en pressemelding fra Troms fylkeskommunen handle om "Hvilken plass den samiske dimensjonen skal ha i den nye regionen i nord". Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Storfjord, selv med solid fartstid på Sametinget, er vert for konferansen og skal også være innleder.

Troms fylkeskommune har invitert de samiske miljøene i Troms, politikere så vel som offentlige myndigheter, til konferansen. Også organisasjoner og institusjoner som jobber med samiske spørsmål skal være representert på konferansen, som fylkesrådsleder Willy Ørnebakk håper blir en viktig møteplass for å "diskutere veien videre for noen av de store utfordringene samiske samfunn står overfor".

- For oss er det viktig å høre både hvordan fagfolk og resten av befolkninga i Troms opplever situasjonen i fylket. En god samfunnsutvikling krever at alle tar i et tak, sier fylkesrådslederen i pressemeldingen.

Sametingspresident Aili Keskitalo skal holde foredrag i Tromsø. Det samme skal statssekretær Anne-Karin Olli, stortingsrepresentant Martin Kolberg og tidligere biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas.