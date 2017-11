Slik gikk de nasjonale prøvene

nyheter

Denne høsten deltok 120.000 norske elever i nasjonale prøver i lesing, regning, engelsk på 8.trinn og regning på 9.trinn. Det nasjonale snittet er stabilt med kun marginale endringer fra 2016.

Dette skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

– Trenden kan ha snudd

Av alle fylkene er det Finnmark som skiller seg ut i årets nasjonale prøver. Her har elevenes snittpoeng økt i både regning, lesing og engelsk. Færre elever enn tidligere er også registrert på de laveste mestringsnivåene.

– Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet. Det er svært gledelig å se at denne trenden nå kan ha snudd. Det er for tidlig å konkludere, men mange skoler og kommuner i Finnmark har jobbet målrettet med å bli bedre, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

I Finnmark er det ni prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i lesing og åtte prosentpoeng færre elever på de to laveste mestringsnivåene i regning. Det er også seks prosentpoeng færre elever på de to laveste nivåene i engelsk, sammenliknet med året før.

– De gode resultatene er en viktig tilbakemelding til lærere, skoleledere og kommuner som jobber langsiktig og systematisk med elevenes ferdigheter, sier divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Oslo og Akershus best ut

I snitt er det opp til fem poengs forskjell mellom fylkene. Elever i Oslo og Akershus presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle tre prøvene.

Det er andelen elever på høyeste mestringsnivå som varierer mest mellom fylkene. Her skiller Oslo seg ut med cirka hver femte elev på høyeste mestringsnivå i både regning, lesing og engelsk på 8. trinn.

Dårlige resultater

Nordreisa kommune søkte i sommer om å få være med i Veilederkorpset. Dette på bakgrunn av at grunnskolene har hatt faglige lave resultater i løpet av flere år:

Årets nasjonale prøver viser at 8.trinn i kommunen gjør det vesentlig bedre i både engelsk og lesing. På 9.trinn er det en minimal økning i lesing og regning.