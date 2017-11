nyheter

– Den svake prisøkningen i oktober er ikke overraskende etter at matprisene har sunket to måneder på rad, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Dette opplyser Virke i en pressemelding.

Matprisen sank med 3,4% fra juli til august, noe som er mye mer enn normalt. Prisene sank også med 0,6% fra august til september.

– Derfor var det grunn til å forvente en svak oppgang nå, sier Størksen.

Hun sier også at konkurransen i dagligvaremarkedet er fortsatt svært sterkt.