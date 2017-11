nyheter

I behandlingen av økonomiplanen 2018-2021 i formannskapet i Skjervøy onsdag, var Samuelsen glassklar i sin vurdering av det som må skje framover. Den kommunale investeringsviljen ser rådmannen på med ublide øyne.

- Investeringstakten må dempes betraktelig. Investeringene tar en stadig større del av kaka og jeg tør ikke tenke på hva som vil skje hvis rentene øker, sa Samuelsen.

Følger med renten

Hun beroliget politikerne litt ved å vise til den forventede renteutviklingen fram til 2019.

- Den ser grei ut, men samtidig skal det ikke mye til før vi er litt ute å kjøre. Da er det ikke noen trøst at det er mange andre kommuner som også vil slite, sier Samuelsen.

Rådmannen viser til at lånegjelden øker fra 284 millioner i 2017 til 317 millioner kroner i 2021. Samtidig bruker kommunen av disposisjonsfondet sitt og driftsnivået er for høyt.

- Vi kan ikke fortsette å drifte med det nivået vi har i dag. Det er helt klart. Klarer vi ikke å snu skuta, så må vi gjøre drastiske tiltak, sier Samuelsen.

Ingen drastiske grep

Samuelsen understrekte overfor politikerne at Skjervøy leverer tjenester på et høyt nivå – til tross for trange økonomiske rammer. Det ble bekreftet av en gjennomgang av noen Kostra-tall i plenum. Samtidig slår hun fast at det er få usikkerhetsmomenter i økonomisk positiv retning.

- Men du foreslår ikke noen drastiske grep nå. Hvorfor ikke?

- Det stemmer. Men det ligger inne omstillingsforslag i helse og omsorg og vi ønsker å se effekten av det først før vi bestemmer oss for om vi må gå mer radikalt til verks. Så det er litt «vente og se» nå, men det er likevel en advarsel om at vi må være forsiktige, sier rådmannen.

Hun har tro på at omstruktureringsplanene innen helse og omsorg skal gi effekt.

- Ja, det tror jeg vil gi effekt. Det går på omlegging av turnus og bedre sammenheng mellom virksomheter. Det er klart at helse- og omsorgssektoren er også nødt til å ta sine grep. Den kan ikke «ese ut» for mye, sier Samuelsen.

6,5 stillinger

Totalt foreslår Rådmannen en netto reduksjon av i perioden på 6,5 stillinger. Arbeiderpartiets Øystein Skallebø mente at forslaget fra Rådmannen ikke var så drastisk som han hadde fryktet før møtet. Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ser utfordringer framover.

- Ja, det ser ut som det blir reduserte overføringer og da må vi kanskje gjøre større strukturgrep for å få et større overskudd og oppnå mer en mer robust kommune. Nå er vi sårbare, mente Albrigtsen.

Politikerne skal nå jobbe med økonomiplanen fram mot kommunestyret 13. desember.