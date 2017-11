Gir seg som redaktør i NRK Troms etter ni år

nyheter

iTromsø:

– Jeg har gått og grubla på det den siste måneden. Det handler om egen motivasjon. Man må være 100 prosent motivert og jobbe med 120 prosent innsats. Så motivert er jeg ikke, sier Pål Hansen til iTromsø.

Bra tidspunkt

Han har hatt redaktørjobben i nesten ni år. Fredag informerte han NRK-redaksjonen om at han slutter.

– Jeg vil tilbake som journalist og nå er det et bra tidspunktet. Jeg har mer lyst til å være journalist enn sjef.

Redaktørstillingen blir nå lyst ut og inntil ny person er på plass er Nina Einem konstituert i stillingen.

Rydding og ferie

Fredag ettermiddag la Pål Hansen ut følgende melding på Facebook:

– Etter ni år har jeg lyst å gå tilbake til journalistrollen. Det har vært ni fantastiske år, mye omstilling, publikums medievaner er snudd opp ned i løpet av disse årene og journalistikken er bedre i dag – enn da jeg fikk ansvaret for NRK Troms og Finnmark. Takk til alle de jeg har samarbeidet med i løpet av disse årene. Nå skal jeg rydde litt, så feriere litt og så er jeg klar for å være det viktigste jobben i NRK: Journalist!

Gleder seg

– Da går jeg ut i vanlig arbeid. Man er sjef hele tiden, enten det er på julebordet, i redaksjonen eller når man møter folk på Jekta. Jeg tror det er bra for en selv og andre at man flytter på seg, sier Pål Hansen.

Han avviser at avgjørelsen om å slutte har noe å gjøre med at han fikk jobben som regiondirektør etter at Anders Opdahl sluttet. Som kjent ble Tone Kunst ansatt som redaktør i NRK region nord.

– Det har ingenting med det å gjøre. Jeg søkte ikke engang.

Han har tidligere erfaring som politisk journalist i NRK Troms, og regner med overgangen skal gå greit.

– Jeg gleder meg. Jeg trenger vel litt opplæring i et par dataprogram. Vi får se hva jeg skal jobbe med, sier han.

Invitert på padletur

Den avtroppende redaktøren er en ivrig padler på fritida. Da det ble kjent i padlemiljøet at han skulle slutte, fikk han invitasjon om padletur rundt Tromsøya på lørdag.

– Det er artig miljø blant padlerne, og padling er avstressende. Det hadde vært fint med en padletur rundt øya, men jeg reiser bort.