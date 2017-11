Nå jakter Nygaard sammenlagtseieren i langløpscupen

nyheter

I fjor ble Nygaard nummer tre sammenlagt med 1312 poeng i langløpscupen.

Lagkamerat Tord Asle Gjerdalen vant hele sirkuset med 1744 poeng, mens Petter Eliassen ble nummer to med 1442 poeng.

– Jeg har som mål å gjøre det bedre enn i fjor. Jeg kan jo se i og med at Petter Eliassen, som ble nummer to, har lagt opp, så ser mange for seg at jeg kan være med høyt oppe i sammendraget, så vi får se. Jeg hadde veldig mye stang-inn i fjor og fikk ut det beste i hvert renn, sier Nygaard, som i Muonio i helgen ble nummer fire på den 8,6 kilometer klassiske distansen, kun 4,7 sekunder fra pallen.

Det er den beste plasseringen jeg har hatt her nede, så jeg må jo være fornøyd med det, sier Nygaard.

– Vasaen er hovedmålet

Nygaard ble nummer to i det 90 kilometer lange Vasaloppet, der han kun tapte med en skospiss etter en sterk spurt av John Kristian Dahl.

– Vasaen er hovedmålet i år. Jeg trener alltid for å bli bedre, og håper på flest mulig pallplasseringer, men den helga i starten av mars der, det er den som er hovedmålet.

Nygaard vant Kaiser Maximilian Lauf og Vasaloppet Kina i langløpscupen.

I år er forutsetningene enda bedre ettersom han ikke kommer til å jakte den grønne spurttrøya med de innlagte spurtene etter hvert.

– Jeg blir nok å droppe den i år. Det er plan A, sier han.

Snorri imponerte

Tidligere lagkamerat fra Team Santander, Snorri Einarsson, gikk søndagens renn og ble også nummer fire, på 15 kilometer skøyting.

– Han var veldig god. Han er en god kompis og en sterk skiløper, så det er klart jeg savner å ha han på laget. Men jeg får være det nordnorske alibiet, sier Nygaard, som tror det nye opplegget funker perfekt for Einarsson.

– Jeg tror han har det veldig bra med opplegget med å gå for Island, der han får gått OL og verdenscup. Så heller det enn å stake de langløpene.

– Så får dere hentet ut de ekstra sekundene, som gjør at det blir pallen på begge til neste år i Finland?

– Ja, vi får spise mindre Yonas-pizza, humrer Nygaard.

Sterke jenter

Anna Svendsen ble nummer fem på damenes 4,3 kilometer lørdag, syv sekunder bak Justyna Kowalczyk på 3.-plass, og 31 sekunder bak vinneren Krist Parmakoski.

Søndag fulgte Alta-jenta Emilie Kristoffersen opp med en meget sterk 2.-plass på 8,6 kilometer fri teknikk, kun slått av Anne Kyllönen. Hun var åtte sekunder bak den finske jenta i mål.

Lovise Heimdal ble nummer ni, mens Silje Theodorsen ble nummer 10.