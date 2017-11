Oppdrettskommuner i Troms kan få 180 millioner

nyheter

Vekstregimet for oppdrettsnæringen er klart. Med en kapasitetsøkning på seks prosent betyr dette nærmere 180 millioner til kommunene i Troms. Dette skriver stortingsrepresentant i Høyre, Kent Gudmundsen i en pressemelding.

- Lokale ringvirkninger

Eksempelvis utgjør andelen for Nordreisa, Skjervøy og Lyngen 38,9 millioner kroner. For Troms Fylkeskommune er det snakk om 42 milliioner kroner. Det er Havbruksfondet som disponerer disse inntektene.

- Mange har etterlyst hva havbruksfondet vil bety for lokale ringvirkninger fra oppdrettsnæringen. Nå er dette klart og for oss i Troms som ligger i grønn sone betyr dette en vekst på 6% og nærmere 180 millioner kroner til kommunene. Dette synes jeg er gledelig og bekrefter det vi hele tiden sa under valgkampen – vekst i oppdrettsnæringen skal få ytterligere lokale ringvirkninger, sier stortingsrepresentant Kristian Wilsgård (Frp).

Nytt trafikklyssystem - Troms får tillatelse på å vokse

Det nye trafikklyssystemet skal ifølge Gudmundsen sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Gjennom systemet er kysten delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse. De som driver oppdrett kan vokse gjennom nye konsesjoner eller ved å øke på tillatelser de allerede har. Dersom alle takker ja til tilbudet, kan det gi offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. 80 prosent av dette går til Havbruksfondet.

Forslaget ligger ute på høring med høringsfrist 8.desember i år.

Kent Gudmundsen mener Havbruksfondet på denne måten gir en svært god balanse mellom ansvarlighet i næringen opp mot lokale ringvirkninger.

- Nå har vi tidligere fått millioner fra konsesjoner. I tillegg sysselsetter oppdrettsnæringen mange både direkte og indirekte gjennom servicebedriftene. I tillegg er dette en lønnsom næring som gir mange skatteinntekter. Når Havbruksfondet nå kommer på toppen av dette viser man at gjennom en moderat og ansvarlig vekst har vi kunnet utvikle en viktig og stor næring langs kysten vår, kommenterer Gudmundsen.

Når aktørene har kjøpt veksten på 6% i Troms vil inntektene til Havbruksfondet fordele seg slik;

Troms Fylkeskommune – ca. 42 mill.

Berg – ca. 10 mill.

Gratangen – ca. 5 mill.

Harstad – ca. 28,4 mill.

Lenvik – ca.15,5 mill.

Lyngen – ca.2,8 mill.

Nordreisa – ca. 6,5 mill.

Salangen – ca. 5 mill.

Skjervøy – ca. 29,6 mill.

Torsken – ca. 11,7 mill.

Tromsø – ca. 23,2 mill.