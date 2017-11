Den gamle skademeldingen er på tur ut

nyheter

Det gamle, papirbaserte skjemaet er et velkjent hanskerommet-innhold i bilen. Men nå melder Tryg Forsikring i en pressemelding at flere og flere går over til såkalt digital skadebehandling.

Et par måneder etter lansering har nemlig 20 prosent av forsikringsselskapets bilkunder gått over til elektronisk skademelding.

– Vi sparer både tid og penger på at kunden fyller ut en elektronisk skademelding i stedet for det gamle papirbaserte skjemaet. Alle er overrasket over hvor enkelt det nå er å melde en skade og hvor rask og ikke minst tydelig informasjon de får tilbake. Det hele skjer i løpet av sekunder, sier Svein-Arne Kausland, skadedirektør i Tryg Forsikring, i pressemeldingen.

Løsningen ble lansert i september i år og lar brukerne via mobilen oppgi hva som har skjedd og hvor bilen er skadet.

– Vi er stolte over å være et av de ledende forsikringsselskaper i verden innenchelautomatisk skadeoppgjør. Det er trygt og enkelt og responsen fra fornøyde kunder har vært strålende, sier Kausland i pressemeldingen.