Diskuterer nyfylket bak lukkede dører

Det er NRK Finnmark som melder at offentligheten ikke får tilgang til møtene til forhandlingsutvalget som skal jobbe med sammenslåingen av de to nordligste fylkene.

Utvalget, bestående av politikere og administrativt ansatte fra de fylkene, har møter i Kirkenes denne uka. Blant annet står navnet på det nye fylket på agendaen. Overfor NRK reiser fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal tvil om hvorvidt "forhandlingsutvalgets virksomhet i det hele tatt er omfattet av kommunelovens møtebestemmelser", men møter motbør både fra juridisk hold og fra pressehold. Leder i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen er klar:

– Jeg syns det er veldig uklokt, og jeg syns det bør klages på. Alle gode grunner tilsier at dette bør være åpent for å kunne gi innbyggerne innsyn på et tidligst mulig tidspunkt, sier Floberghagen til NRK Finnmark.