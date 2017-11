Flere velger å reise eksotisk

nyheter

Salget av eksotiske reiser øker stadig ifølge Norges største reisearrangør, Ving. Dette skriver de i en pressemelding.

– ­Denne vinteren har vi hatt en vekst på hele 30 prosent mot samme tid i fjor, forteller informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

Ifølge henne er Maldivene et av Vings største eksotiske reisemål i vintersesongen. Denne destinasjonen har en salgsøkning på 46 prosent sammenliknet med fjoråret. Det å ta en lengre flyreise for varme og opplevelser skremmer altså ikke nordmenn.

– Thailand er fortsatt også en klar favoritt, og mye av årsaken til dette er nok at vi har direktefly til Phuket. Men også Bali og Mauritius er populære reisemål nå på vinteren, sier Røhr-Staff.

Ving har også fordoblet salget til Dubai.

– Storby, med alt det har å by på, kombinert med sol og bad er fristende for mange, og derfor velger de Dubai, sier Vings informasjonssjef.

Tips for å sikre seg vinterens reisekupp:

1. Gjør deg kjent med reisearrangørens nettsider

Det kan være forvirrende å finne fram i en jungel av priseksempler, kampanjetilbud og reiseforslag. Flere av flyselskapene har både charterfly og vanlige rutefly, og man kan velge om man ønsker å bestille fly og hotell sammen. Man kan også bestille kun flybillett, eller bare hotellrom. Ifølge Ving begrenser tilbudene sjeldent seg til det man finner på nett. Tar man en telefon til reiseselskapet kan man derfor få andre tilbud.

2. Sats på lavsesong

Reiser man utenom høysesong, får man en billigere ferie, med færre folk og roligere omgivelser.

3. Pass på hvilken dag du velger

For best mulig pris, velg reisemål med mange flyavganger, gjerne daglig. Dersom du kan reise en tirsdag eller onsdag er disse dagene også de billigeste utreisedagene. Husk at ruteflybilletter sjeldent rabatteres ned til restplassnivå, slik som i charterselskapene.

4. Ikke glem research før du bestiller

Turen kan bli dyrere dersom du ikke gjør research på forhånd. Selv om du finner billige flybilletter, kan det være konkurransepressede priser på leilighet og hotellrom - som du ikke hadde sett for deg.

Vings Topp 5 eksotiske reisemål:

Thailand Maldivene Dubai Bali Mauritius

Vings 5 eksotiske reisemål med størst vekst: