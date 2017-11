- Glem gamle påstander om sosiale medier

nyheter

- Ignorer påstander om at vi alle blir mer overfladiske eller virtuelle på grunn av sosiale medier. Det som virkelig foregår, er langt mer utrolig, sier professor Daniel Miller. Han leder prosjektet «Why we post» om bruken av sosiale medier over hele verden, og slår hull på mange myter om hvordan dette påvirker oss.

Daniel Miller er professor i antropologi ved University College London og leder av prosjektet «Why we post»,hvor ni antropologer bodde 16 måneder på steder over hele verden for å studere bruk og konsekvenser av sosiale medier. Det skriver UiOA i en pressemelding.

Betydelige forskjeller

Forskerne bodde i byer i Tyrkia, Kina, Chile, England, Trinidad, Brasil, Italia og India. De fokuserte på de samme temaene på hvert sted, noe som ga forskerne gode muligheter til å sammenligne funnene med hverandre. Forskerne opplevde under arbeidet at sosiale medier ga dem unik og nær innsikt i livene til blant annet kinesiske fabrikkarbeidere, IT-eksperter i India og unge muslimske kvinner som bodde på grensen mellom Syria og Tyrkia.

– Jeg mener at den viktigste oppdagelsen i prosjektet, er at nesten alle de generelle påstandene om sosiale medier må revurderes i lys av de betydelige forskjellene vi fant mellom våre ni forskningssteder, sier Miller.

Følelsesladede møter

Professoren gjorde også feltarbeid som en del av prosjektet, og forteller om følelsesladede møter med menneskene han kom i kontakt med.

– For meg var de mest gripende aspektene av hele prosjektet, det arbeidet jeg gjorde en dag i uken med pasienter fra et hospits, der de fleste hadde fått en uhelbredelig diagnose, men likevel var glad for å bli bedt om å bidra til noe så fremtidsrettet som sykehusets framtidige bruk av nye medier. Jeg har nylig publisert en bok om denne undersøkte kalt «The Comfort of People», sier han.

Forskerne gjorde flere spennende funn:

1. Sosiale medier gjør oss ikke mer individualistiske.

2. For noen mennesker forringer ikke sosiale medier utdanning - det er utdanning.

3. Det er mange forskjellige sjangre av selfie.

4. Likestilling på nettet betyr ikke likestilling offline.

5. Det er folkene som bruker sosiale medier som lager dem, ikke utviklerne.

6. Offentlige sosiale medier er konservative.

7. Vi pleide å bare snakke - nå snakker vi bilder.

8. Sosiale medier gjør ikke verden mer homogen.

9. Sosiale medier fremmer sosial handel, ikke all handel.

10. Sosiale medier har skapt nye rom for grupper mellom det offentlige og private.

11. Folk føler at sosiale medier nå er et sted der de lever, så vel som et middel for kommunikasjon.

12. Sosiale medier kan ha stor innflytelse i kjønnsrelasjoner, noen ganger ved å bruke falske kontoer.

13. Hvert sosiale medium gir bare mening når det blir sett i sammenheng med andre plattformer og media.

14. Memes har blitt det moralsk politiet i livet på nett.

15. Vi har en tendens til å anta at sosiale medier er en trussel mot personvern, men noen ganger kan det øke personvernet.

Tar tid å bygge tillit

Miller mener at metodene og praksisen i antropologi gjør faget ideelt for å studere sosiale medier. Antropologene bodde blant menneskene på deres respektive felt i 15 måneder, for som alle antropologer vet – det tar tid å bygge tillit, skriver UiOA i pressemeldingen.

– Mye av innholdet i sosiale medier er ganske intime samtaler innen familier, og det er vanskelig å forestille seg hvordan noen kunne få tilgang til alt dette innholdet, bortsett fra gjennom den langsiktige tilliten skapt av antropologer, sier Miller.

Han er helt sikker på at de framtidige antropologene må bruke sosiale medier i sine prosjekter.

– Sosiale medier har blitt en så viktig del av folks daglige liv at det faktisk er vanskelig å forestille seg fremtidige antropologiske prosjekter som ikke trenger å innlemme studiet av dette emnet innen feltarbeidet, sier Miller.