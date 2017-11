Nå er Newton-rommet og Aurora Salmon Center åpnet

nyheter

Både Newton-rommet og Aurora Salmon Center er lokalisert i lokalene til Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy. Prosjektet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Skjervøy kommune og Lerøy Aurora.

Næringsministeren åpnet ved å presisere betydninga av både kompetanse og utvikling av de blåe fagene, samt marine næringer.

Det var ingen snorklipping, heller det motsatte. Administrerende direktør i Lerøy Aurora, Kurt Einar Karlsen, Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) og fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), bandt sammen tre band for å symbolisere samarbeidet.

– Nå har du som fylkesråd forpliktet deg, Sollied. Dette er et steg for å berge skolested Skjervøy ved Nord-Troms videregående skole, sa prosjektleder for Aurora Salmon Center, Jan Børre Johansen.