Politikerne i formannskapet i Skjervøy fikk i siste møte utdelt iPad-er til bruk i møter.

– Det er noe kommunestyret har vedtatt. Det er ikke snakk om at politikerne skal flotte seg, men for at man skal frigi tid for formannskapssekretær Kathrine Kaasbøll Hanssen – som slipper å kopiere opp masse sakspapirer, sier Øystein Skallebø.

Hanssen sier at man første omgang tester ut iPad i formannskapet, men på sikt skal man også ta den i bruk i kommunestyret.