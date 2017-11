Kaldt og stabilt, men mildvær til helga

nyheter

Stikkordene for været denne uka er at det holder seg nokså stabilt og kaldt. Tirsdag vil Nord-Tromsinger våkne opp til omtrent samme værtype som mandagen bød på.

- Det blir vind fra øst og sørøstlig kant, opp i frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling. Det blir også delvis skyet oppholdsvær, tirsdag, forteller meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen til Framtid i Nord.

Økende vind fra torsdag

Onsdag fortsetter ganske brukbart, ifølge Olsen. Men kvelden kan vinden komme opp i stiv kuling. Det vil fortsatt være oppholdsvær.

- Torsdag øker vinden litt på. Vi har et massivt lavtrykk sør for oss som sørger for dette. Da kan vi få sørøstlig stiv til sterk kuling utsatte steder, sier han.

Mildere til helga

Lavtrykket som ligger og lurer i sør beveger seg gradvis nordover. Det kan gi mer vind til helga og også en mildere værtype med rundt null grader.

- Men fram til fredag blir det i alle fall kaldt, sier Olsen.

Nedbøren derimot, ser ut til å holde avstand enn så lenge.