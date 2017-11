– Jeg mener alt er i skjønneste orden

nyheter

For til tross for at kommunestyret i Loppa har sagt nei til avtalen, så stemte stedfortreder for Loppas ordfører Steinar Halvorsen, Kautokeino-ordfører Johan Vasara, ved en feil ja i generalforsamlingen i Ymber 3. november.

Det mener fylkesrådsleder Willy Ørnebakk fra Storfjord er det springende punktet i denne saken.

– Ja, fra vårt ståsted er denne saken ganske enkel. Generalforsamlingen er holdt, innkalling og fullmakter er godkjent, vedtaket er gjort og protokollen er signert. Da er alt i skjønneste orden, sier Ørnebakk.

Advokatmat

Ørnebakk vil ikke kommentere hvorvidt det er flere skjær i sjøen nå.

– Vi mener at prosessen er kjørt nå. Om det er noen av eierne kommer til en annen konklusjon, har jeg ingen formening om. Vi får bare avvente om noen vil ta ytterligere grep, sier Ørnebakk.

Kåfjord-ordfører Svein Leiros håper at Loppa sier ja til slutt.

- Men hva hvis det blir nei på nytt?

- Da blir det nok advokatmat. Men jeg håper ikke det. Jeg ønsker ro om dette nå. Da håper jeg at Loppa kommune gjør om nei-vedtaket sitt. Dette handler jo egentlig bare om de syv dagene som fylkeskommunen gikk over fristen og vi står i alle fall for den avtalen som ble gjort i sin tid, sier Leiros.

Ikke heldig

Kåfjord eier 16,7 prosent av Ymber. Det samme gjør Nordreisa, som også huser hovedkontoret til Ymber. Ordfører Øyvind Evanger ønsker ikke å spekulere for mye i hva som skjer videre i saken.

- Jeg forholder meg til den generalforsamlingen jeg har vært i. Så blir det opp til Loppa og avklare resten, sier Evanger.

- Anser du vedtaket i generalforsamlingen som gyldig inntil videre?

- Jeg kan i alle fall ikke se at det har vært gjort noen formelle feil.

- Hva skjer hvis Loppa fastholder sitt nei til Troms Krafts aksjekjøp?

- Det tror jeg vi tar når den tid eventuelt kommer, sier Evanger.

Evanger var kritisk til at Troms fylkeskommune ikke klarte å få gjort unna den opprinnelige transaksjonen og at det dermed måtte tas en ny runde.

- Jeg tror ikke Ymber som selskap tar skade av dette. Men det er aldri heldig med en sånn usikkerhet som har oppstått nå. Dette må avklares og landes, sier Evanger.