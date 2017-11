21 år gammel kvinne siktet for drap på Finnsnes

nyheter

Kvinnen i 80-årene ble mandag ettermiddag funnet drept i sin bolig i Lenvik kommune i Troms.

Den drapsmistenkte kvinnen er overført til helsevesenet, og innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyste politiet på Finnsnes på en pressekonferanse tirsdag.

Kvinne i 80-årene funnet drept i Lenvik i Troms – en person er pågrepet En kvinne i 80-årene ble mandag ettermiddag funnet drept i sin bolig i Lenvik kommune i Troms. Politiet har pågrepet og siktet en person i saken.

Regionlensmann Arnold Nilsen på Finnsnes opplyser at de vil be om at kvinnen blir fengslet.

Politiet sier de er trygge på at de har pågrepet rett person. Den drapsmistenkte kvinnen er bosatt i nærheten av den drepte kvinnen.

– Hun er helt ukjent for politiet fra før, opplyser Nilsen.

Politiet fikk den første meldingen om saken klokken 12.15. Tre og en halv time senere, klokken 15.41 ble den mistenkte kvinnen pågrepet av væpnet politi på åstedet.

Den drepte kvinnen skal ifølge politi ha vært en bekjent av den mistenkte 21-åringen.

Hun er ikke avhørt av politiet. Politiet ønsker ikke å kommentere noe om drapsvåpenet.

Politiet rykket mandag ut til en adresse i Lenvik kommune etter melding om en kvinne som truet med kniv. Da politiet kom fram hadde hun forlatt stedet. Det ble iverksatt søk og hun ble pågrepet i den drepte kvinnens hjem.

Drapet i Lenvik er det 25. drapet i Norge i år.

(©NTB)