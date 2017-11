Rapport: Mer enn 40 millioner mennesker lever i slaveri

nyheter

Antallet inkluderer rundt 25 millioner tvangsarbeidere og 15 millioner mennesker som lever i tvangsekteskap. Men antall personer i slaveri er nok enda høyere, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon og menneskerettighetsgruppen Walk Free Foundation som har laget studien i fellesskap.

Omtrent en firedel av tvangsarbeiderne er å finne i private husholdninger, men de jobber også i fabrikker, på byggeplasser, gårder og fiskebåter.

Mer enn halvparten står i gjeld til dem som holder dem fanget. Andre kan ikke unnslippe fordi de har blitt dopet, har betalt for lite for å kunne gå sin vei, blir fysisk misbrukt eller bare fordi de er for langt hjemmefra fra å kunne vende tilbake.

Nesten fem millioner av dem blir tvunget til prostitusjon. Noe over fire millioner er ofre for arbeid som pålegges av statlige myndigheter som tvangsarbeid i fengsler eller i militæret.

Kvinner og jenter utgjør 71 prosent av slavene, eller nesten 29 millioner mennesker. Hvert fjerde offer for moderne slaveri er barn, det vil si rundt ti millioner mennesker.

Dagens slaveri er mest utbredt i Afrika, der det berører en andel på 7,6 per tusen mennesker, etterfulgt av Asia og Stillehavet med 6,1 per tusen personer, ifølge rapporten.

