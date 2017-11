nyheter

Mandag holdt utekontrollseksjonen i Statens vegvesen kontroll langs E6 i Skibotn. Hele 204 lette kjøretøy ble kontrollert.

På twitter melder Statens vegvesen om særdeles mange kontrollsedler for ulovlig lysmontering og mangel av lys. To fikk gebyr for mønsterdybde på under 3 millimeter.

To tilhengere ble ilagt bruksforbud. En fikk bruksforbud grunnet mangel av brems og en fikk bruksforbud grunnet baklys.