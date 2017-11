Finnmark trekker seg fra forhandlingene med Troms

nyheter

iTromsø: Forhandlingene har foregått de siste ukene. De skulle etter planen legge fram et omforent dokument for de to fylkestingene, som skulle behandles på møte i desember. Onsdag var siste dag med forhandlinger, og partene klarte ikke å komme til enighet.

Årsaken er at de ikke ble enige om hvordan representasjonen i en fellesnemnd skulle se ut. Finnmark vil ha en garanti om lik representasjon i fellensnemnda, mens Troms ved fylkesrådsleder ikke vil gi en slik garanti før mandatet til fellesnemda er klar.

Fellesnemda er organet som skal lede sammenslåingsprosessen av de to organisasjonene.