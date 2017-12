Sju av ti sauser det til for gjenvinningen

Slik resirkulerer du plastemballasje

1. Om lag 95 prosent av norske husstander har tilbud om innsamling av plastemballasje, men ordningen varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner har plastsekk, noen har dunk, noen bringesystem til returpunkter og noen samler plastemballasjen i fargede plastposer (optibag-system).

2. I innsamlingsordningen kan du levere ren plastemballasje, for eksempel tomme sjampoflasker, ketsjupflasker, kyllingfiletpakker, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer.

3. Mesteparten av emballasjen som er i husholdningene er ren nok når den er tom. Skitten plastemballasje skylles i kaldt vann og gjerne et tak med oppvaskbørsten. 4. Er det for krevende å få plastemballasjen helt tom for produktrester, så gjør den bedre nytte i restavfallet.

(Kilde: Grønt Punkt Norge)