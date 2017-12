Måling: Venstre over sperregrensen

nyheter

Partiet går fram 1 prosentpoeng og får en oppslutning på 4,7 prosent, skriver Klassekampen. Med Venstre over sperregrensen ville Venstre, KrF, Høyre og Frp beholdt flertallet på Stortinget.

– Det er alltid kjekt med målinger som peker oppover, men så er det ikke like lett å vite hvorfor, sier Breivik. Han sier likevel at det er nærliggende å tro at det har sammenheng med budsjettet og budsjettavtalen.

– Her sikret Venstre et budsjett som er positivt for sysselsetting og samferdsel. Særlig viktig er dette for storbyene, som får store summer til satsing på kollektivtrafikken, sier nestlederen.

Høyre går fram 0,5 prosentpoeng til 27,5 prosent, mens Frp går tilbake 1 prosentpoeng, til 13,6 prosent. Den siste budsjettkameraten, KrF, går fram med 0,5 prosentpoeng til 3,7 prosent.

For de øvrige partiene fordeler tallene seg slik: Ap 26,7 (+0,1), SV 7 (-0,3), Sp 10,2 (-0,3), Rødt 2,1 (-1,2) og MDG 3,3 (+1,4).

