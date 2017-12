Senterpartiet ønsker ikke Rødt og MDG på laget

nyheter

Byrådsleder Raymond Johansen åpnet i fredagens Klassekampen for at Arbeiderpartiet bør vurdere samarbeid med de to partiene på riksplan.

– Vi vil nok advare mot å tro at en oppskrift for Oslo er en oppskrift for hele landet. For det er det han egentlig tar til orde for. Det er det mange grunner til å være tilbakeholden med, sier Arnstad til avisen. Ifølge Arnstad er en av grunnene at det blir et «alternativ med stor politisk spennvidd». Partiet ser helt bort fra noe «formalisert samarbeid» med MDG og Rødt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener de rødgrønne pluss MDG og Rødt blir en «antiverdiskapingskoalisjon». Statsråden, som sitter i Høyres arbeidsutvalg, mener et samarbeid mellom MDG og venstresiden vil være til nytte for hans parti.

– I store deler av landet vil det gjøre jobben vår enklere. Det vi har vært flinke på de siste årene, og som vi fikk til på åttitallet, var å bryte ned barrieren for å stemme Høyre, sier han.

