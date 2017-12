nyheter

- Friluftsliv står som et sentralt virkemiddel for å oppnå målet. Så det betyr at det ikke blir en time gym hver dag, men at lærerne må ta i bruk mer kreative metoder for å skape aktivitet innen de andre fagene også. Dette er en stor seier for alle barn og unge i Norge, sier Tine Marie Valbjørn Hagelin fra Ishavskysten friluftsråd.

Hun understreker at dette er noe FL og friluftsrådene i landet har jobbet lenge med.

Ønsker samarbeid med skolene

Ishavskysten friluftsråd har planer om å gjenoppta Læring i friluft- nettverket neste år, og de ønsker nå å samarbeide med skolene for å oppnå Stortingets målsetting.

- For en perfekt timing må jeg si. Jeg er overbevist om at torsdagens vedtak vil gjøre arbeidet med å etablere skolenettverket i medlemskommunene våre enda enklere og ikke minst morsommere, sier Hagelin.

Rask og god dialog

- Jeg vil ta kontakt med skolefaglige rådgivere i medlemskommune og få til et samarbeid med dem slik at vi får en rask og god dialog med skolene om å bli med i nettverket fra høsten 2018.

Ishavskysten friluftsråd har som mål å få med 2 skoler fra «småkommunene» og 5 skoler fra Tromsø i løpet av de neste tre månedene.