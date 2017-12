Mobbeombudet kommer til Kåfjord

nyheter

11. januar kommer mobbeombudet i Troms til Kåfjord kommune. Det skjer i forbindelse med at barnehagene og skolene i Kåfjord er med i satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Dette opplyser Kåfjord kommune på sine nettsider.

Alle som jobber med barn og unge i kommunen er invitert i forbindelse med besøket. Under besøket skal Mobbeombudet holde flere foredrag. På kultursenteret i Olderdalen blir det foredrag for lærere, barnehageansatte og andre som jobber med barn og unge. På ettermiddagen blir det foredrag både i Olderdalen og Manndalen for foreldre, politikere, lag og foreninger og andre gode hjelpere.

- Vi håper at mange kan delta i arbeidet for et godt oppvekstmiljø i Kåfjord! Skriver kommunen på sine nettsider.

Mobbeombudet skal bidra til alle elever i grunnskole og videregående har et trygt og godt skolemiljø.