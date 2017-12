I år vil vi handle for over 60 milliarder kroner

nyheter

Både julegave og julemat skal handles. I en pressemelding fra Sparebank1 opplyser de at nordmenn kommer til å julehandle former enn 60 milliarder kroner. I en forbrukerundersøkelse utført av Respons for SpareBank 1 kommer det fram at hele 18 prosent frykter dårlig råd i januar, det vil si en av seks av de spurte.

Hele 724 000 nordmenn tror de vil få en økonomisk baksmell i januar grunnet julehandel.

- Dette gjelder overraskende mange. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å holde igjen, men det gir en dårlig økonomisk start på det nye året å blakke seg helt til jul, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Kan bli en tøff januar

I desember regner handelsnæringen med å omsette for over 56 milliarder kroner bare i desember. Medregnet rekordomsetningen på Black Friday og den økende netthandelen, vil årets julehandel runde 60 milliarder kroner med god margin.

- Pengene sitter løst til jul, og for de fleste er det ikke noe problem å dra kortet noen ekstra ganger. Det blir en tøff januar for de som pådrar seg store juleutgifter, særlig hvis det kommer på toppen av en allerede presset privatøkonomi, sier Gundersen.

Øker med 285 kroner i snitt

Forbrukerøkonomen oppfordrer folk til å tilpasse forbruket etter egen lommebok og sette av nok penger til de regningene som alltid dukker opp i januar. Årets juleforbruk øker fra fjoråret. Ifølge undersøkelsen regner voksne nordmenn med å bruk 8 125 kroner ekstra til jul. Det er en økning på 285 kroner eller 3,6 prosent fra 2016.