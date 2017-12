Inviterer til frokostmøte i morgen

nyheter

Kvænangen kommune arrangerer frokostmøte i kommunestyresalen i Burfjord, fredag morgen. Interimstyret for omstillingsprosjektet har startet prosessen for å gi innspill på samarbeid om vekst i omstillingsperioden, og møtet er en del av dette.

Det er Kvænangen kommune som opplyser om dette på sine nettsider.

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta. Det blir enkel bevertning.

Spørsmål som kan bli drøftet er: på hvilken måte kan omstillingsprogrammet bidra til mer samarbeid i næringslivet? På hvilken måte kan omstillingsprogrammet gjøre det mer attraktivt å drive bedrift i Kvænangen? Og hva er realistiske mål for vekst i eksisterende næringsliv i Kvænangen de neste tre årene?

I Nordreisa har Halti Næringshage arrangert frokostmøter over flere år. Målet er å skape en nettverksarena i Nordreisa for å bygge en plattform for økt verdiskapning innen innovasjon og entreprenørskap gjennom god relasjonsbygging, kunnskap, læring og deling.