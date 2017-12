Brann i Olderdalen

nyheter

Troms politidistrikt melder om brann i enebolig i Olderdalen i Kåfjord kommune, fredag ettermiddag. Nødetatene er på stedet.

- Brann, ambulanse og politi er akkurat kommet til stedet, opplyser operasjonsleder i Troms politidistrikt Lennart Steffensen til Framtid i Nord klokken 13.40.

Politiet kjenner ikke til at det skal være noen personer i det brennende huset. Det er heller ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger. Klokken 13.50 melder de at de har kontroll over brannen.

En anonym tipser kjørte forbi huset rundt klokken 13.45. Personen forteller om røykutvikling, men ingen flammer fra huset. Brannen utarter seg omlag tre kilometer sør for Olderdalen sentrum.

Onsdag denne uken brant en bolig ned til grunnen i Rotsundelvdalen i Nordreisa.