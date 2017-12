Posten kom fram til jul

nyheter

For ifølge Posten Norge er deres postterminaler rundt om i Norge tom for brev og pakker. Alt er levert ut og det er Posten fornøyd med.

- Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets juletrafikk. I løpet av desember har vi håndtert rundt fire millioner pakker og mange flere brev enn ellers i året. Et veltrimmet apparat har sørget for at juleposten er kommet frem i tide. Nå kan tusenvis av medarbeidere ta en velfortjent juleferie, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge.

Enkelte steder har riktignok været vært en utfordring inn mot jul. Det har ført til forsinkelser i distribusjonen, men det skal ikke være snakk om de store mengdene med post.

Så får vi satse på at alle benyttet sjansen til å hente posten sin i går - på postkontor og i butikken.