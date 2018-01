Folks tillit til politiet øker, men nettkrim bekymrer

nyheter

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, som har stilt spørsmål til nesten 5.500 innbyggere.

– Dette viser at politiet leverer, selv om de står i en krevende omstilling. Det gjør meg stolt og trygg og viser at Politidirektoratets arbeid er på rett vei, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Han var til stede da politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte resultater fra undersøkelsen. Her går det også fram at 95 prosent føler seg trygge der de bor og ferdes. Dette er politiets hovedleveranse, påpeker Humlegård.

– Det er svært gledelige tall, sier han.

Undersøkelsen er gjort ti ganger tidligere. For første gang er nettsvindel den typen kriminalitet innbyggerne er mest bekymret for å bli rammet av. Hele 32 prosent er meget eller ganske bekymret for dette. En like stor andel mener politiet håndterer denne typen kriminalitet meget eller ganske godt. Folks tillit til at politiet håndterer andre typer kriminalitet er høyere.

– Nettkriminalitet er der folk mener politiet har dårligst kapasitet, og det har de rett i. Det er ikke spesielt for Norge, det er en stigende bekymring for og fokus på nettbasert kriminalitet, sier Humlegård.

