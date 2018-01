Stor leteaksjon pågår etter at fartøy sendte ut mayday-signal

nyheter

iTromsø: Leteaksjonen har pågått siden klokka 16.15 tirsdag ettermiddag og per klokka 18.35 ennå resultatløst.

Aksjonen ble igangsatt etter at et fartøy midt i Grøtsundet, rett nord for Tromsø, hørte to mayday-rop over radioen og siden varslet Kystradio Nord og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

– Kystradio Nord sendt ut varsel til alle båter i området og KV Heimdal, som lå i Tromsø, ble bedt av oss om å være med som koordinator. Vi har også flere redningsskøyter og den generelle trafikken i området med i søket rundt Grøtsundet og tilhørende fjordarmer, sier redningsleder Thor-Eirik Torkildsen ved HRS til iTromsø klokka 18.35.

Fortsetter søket

Torkildsen sier at det kun er det ene fartøyet som plukket opp signalet.

– Søket er så langt resultatløst, men det er et stort område. Det annet problem er at området nord for Tromsø er preget av øyer med høye fjell som gjør radiokommunikasjon vanskelig, men søket fortsetter foreløpig med uforminsket styrke, sier Torkildsen.

Saken oppdateres.