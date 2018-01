nyheter

Mandag klokken 09.00 ble det satt i gang beredskapsøvelse i Sørkjostunnelen i Nordreisa. Øvelsen er en del av sikkerhetsklaringen av tunnelen.

Scenarioet for øvelsen er at det har sjedd en bilulykke og at en av bilene har tatt fyr. Mange deltar i øvelsen. Brannvesenet, politiet, ambulansetjenesten, samt kommunens krisestab er engasjert for øvelsen.

Sørkjostunnelen har offisiell åpning fredag 2. februar.