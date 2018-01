Klageinstans neste for brøytesaken på Skjervøy

nyheter

Etter at kommunestyret i Skjervøy vedtok å ikke anke tingrettens dom i brøytesaken, klager SPA og advokat Kjersti Holum Karlstrøm inn brøytesaken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser – KOFA.

– Ja, saken blir klaget inn denne uka. Det gjør vi fordi vår klient mener at omgjøringen av tildelingsbeslutningen til fordel for Hofsøy mekaniske er feil, og at Hofsøy skulle vært avvist. Vår klient ønsker å stoppe kontraktsinngåelsen og få endret omgjøringen, sier Karlstrøm.

Etter at kommunestyret valgte å si nei til å anke tingrettsdommen – som konkluderte med at Hofsøy mekaniske var urettmessig avvist fra den tredje anbudsrunden om brøytekontrakten på Skjervøy tettsted – innstilte rådmann Cissel Samuelsen på at Hofsøy skulle få brøytekontrakten. Men foreløpig blir det ikke skrevet kontrakt med Skjervøy-bedriften, etter ønske fra SPA og advokat Karlstrøm.– Vi ba kommunen om å avvente kontraktsinngåelse til KOFA har behandlet saken. Det har de akseptert, og det er vi fornøyde med, sier Karlstrøm.At man har valgt KOFA som instans, begrunner Karlstrøm på følgende måte:

– Det er selvsagt mulig å få saken behandlet i tingretten istedenfor KOFA, men KOFA har spesialkompetanse på dette fagfeltet og er en langt billigere og raskere måte å få avklart spørsmålet på.

Rådmann Cissel Samuelsen bekrefter at de har valgt å avvente den varslede kontraktsinngåelsen med Hofsøy mekaniske.

– Vi har besluttet å avvente kontraktsinngåelse til KOFA har behandlet saken. Det gjør vi for å forhindre en ny begjæring om midlertidig forføyning, sier Samuelsen, som slår fast at KOFA vil prioritere saken.

– Vi forventer derfor en rask avgjørelse, sier rådmannen.

Om saken går videre til tingretten avhenger ifølge Karlstrøm litt av hva KOFA sier.

– I de fleste tilfeller aksepterer oppdragsgiver å rette seg etter KOFAs avgjørelse. Dette vil vi avklare med Skjervøy kommune. I så fall blir det ikke nødvendig med en runde i tingretten. Dersom KOFA skulle komme til at Hofsøy ikke skulle vært avvist, får vi vurdere veien videre avhengig av KOFAs begrunnelse, sier Karlstrøm.