Veidekke bekymret over foreldres holdning til yrkesfag

På landsbasis anbefaler 37 prosent av foreldre yrkesfaglig utdanning til barnet sitt, viser undersøkelsen Veidekke har fått utført.

De geografiske forskjellene er derimot store. I Nord-Norge vil 44 prosent av foreldrene vurdere yrkesfaglig utdanning til barna sine. Dette er den største andelen i undersøkelsen. Oslo har den laveste andelen, med 23 prosent.

Det er betydelig lavere enn de andre landsdelene. I Midt-Norge anbefaler 41 prosent foreldre yrkesfag til sine barn. På Vestlandet (39 prosent), Østlandet (36 prosent) og Sørlandet inkludert Telemark (37 prosent) er andelen forholdsvis lik.

– Det er synd at det er så store geografiske forskjeller. NHOs ferske kompetanserapport viser at fagbrev er mer etterspurt enn mastergrad og dette bør foreldre ta inn over seg, sier administrerende direktør i Veidekke Entreprenør, Dag Andresen.

Han frykter at manglende kunnskap kan føre til at fordommer mot yrkesfag får leve videre.

Barnets kjønn har dessuten stor innvirkning på anbefalingen. 44 prosent anbefaler yrkesfag til sønnen i huset, mens kun 31 prosent anbefaler yrkesfaglig utdanning til sin datter.

Dersom man kun ser på bygg- og anleggsfag, er forskjellen større. 51 prosent av foreldre mener utdannelsen er aktuell for sønner, mot kun 17 prosent dersom de har døtre. Det bekymrer Andresen.

– Norge trenger fagarbeidere, sier han.

